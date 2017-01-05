В четверг, 5 января, исполняется 85 лет со дня рождения первой леди СССР Раисы Горбачевой. За что ее не любили и за что уважали — в материале Sputnik.

Раиса Горбачева, супруга первого и единственного президента СССР, родилась 5 января 1932 года, пишет Sputnik Беларусь.

Она умерла в 1999-м от лейкемии. Среди возможных сопутствующих причин, вызвавших заболевание, тогда назвали визит на Чернобыльскую станцию сразу после катастрофы и стрессы. Михаил Горбачев признавался позже журналистам, что «это перестройка забрала у меня жену — слишком близко она принимала все к сердцу».

Раиса Горбачева была из простой семьи железнодорожника. А она пошла в философы, с отличием окончила Московский государственный университет.

«Это была выдающаяся женщина, настоящая шестидесятница. Окончить на отлично философский факультет МГУ и получить рекомендацию в аспирантуру девушке без связей — это дорогого стоит», — вспоминал о ней московский мэр начала 90-х Гавриил Попов.

Из-за своего «простого» происхождения Раисе Максимовне пришлось попрощаться со своим первым женихом — сыном начальника Вильнюсского вокзала, родители жениха запретили свадьбу.

Свадьбу с Михаилом Горбачевым играли без колец и в диетической столовой — на более пышные торжества не было денег. Уже в новом веке Горбачев признался, что своего первого ребенка супруги потеряли. У Раисы Максимовны обострился ревматизм, врачи настояли прервать беременность. Единственная дочь Ирина родилась позже — уже в Ставрополье.

До Горбачевой с женами иностранных гостей общалась преимущественно Валентина Терешкова — заслуженный человек, космонавт. Советский «народ», особенно женская его половина, не понял и не принял активность супруги первого лица страны. Особое раздражение у обывателей вызывали ее наряды — явно не из Центрального универмага.

Дамы у телевизора и подъездов гадали, кто одевает эту «выскочку» — уж не Ив Сен-Лоран? Хотя Горбачева честно признавалась, что для нее шьют мастерицы Московского ателье. И вкус, причем не советский, у нее бесспорно был. Маргарет Тэтчер признавалась в своих мемуарах, что не отказалась бы от наряда, в котором была на встрече супруга президента СССР.

Кстати, с Тэтчер, по признанию Михаила Горбачева, у его жены сложились дружеские отношения. В отличие от него, Раиса Максимовна свободно владела английским и общалась с британским премьером на ее родном языке.

Пару лет назад Национальный архив Британии обнародовал очередную партию документов. Среди них было и письмо Раисы Горбачевой британскому министру сельского хозяйства Майклу Джоплингу, это было послесловие к беседе, которая состоялась в декабре 1984 года за ланчем в премьерском поместье Чекерс во время визита советского генсека в Лондон.

«На ланче в Чекерс я говорила вам, что у нас в Беларуси существует 300 рецептов приготовления картофеля», — напоминала Горбачева Джоплингу.

Из письма следовало, что Джоплинг тогда не очень поверил этой информации, и тогда Раиса Максимовна пообещала отправить британскому чиновнику поваренную книгу.

«Я сдерживаю свое обещание. Прошу прощения, что была не совсем точна: на самом деле, существует 500, а не 300 рецептов», — писала Горбачева.

Ряд мемуаристов — из числа приближенных к аппарату Горбачева — вспоминали про возможно излишнюю требовательность Раисы Максимовны к обслуживающему персоналу.

Но безусловным остается также тот факт, что ее публичная и общественная активность была результативной. Горбачева была одним из соучредителей Советского фонда культуры, который способствовал возвращению культурных ценностей из-за границы, инициировал и помогал в создании новых музеев, в том числе Андрея Рублева, Николая Рериха, Марины Цветаевой.

Горбачева уделяла большое внимание помощи чернобыльским детям, поспособствовала открытию первого в России отделения детской гематологии и трансплантологии. Ее именем был назван Институт детской гематологии и трансплантологии в Санкт-Петербурге, открытый девять лет назад при поддержке Горбачев-фонда.

В отличие от советских людей, не разглядевших и не оценивших результативную активность первой советской леди, на Западе ее ценили. Еще в 1987 году Британский журнал Woman’s Own назвал Раису Максимовну «Женщиной года», а спустя год Горбачевой была присуждена премия «Женщины мира».