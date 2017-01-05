В Насиминском районе продавец магазина сдал властям гражданина Грузии, который показался ему чересчур развратным, потому что разгуливал неодетым. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Насиминского района.

Не каждый день бакинцам «посчастливится» увидеть голого молодого мужчину в самом центре столицы. 2 января порадовать взоры прохожих вышел гражданин Грузии, 37-летний Георг Твердсадзе. Поскольку случай произошел в темное время суток, то правоохранители не сразу заметили нарушителя общественного спокойствия. Точнее, они его не заметили совсем.

Примерно в девять вечера раздетый Твердсадзе вошел в магазин одежды Орхана Гюльамирова, 1988 года рождения, расположенный на улице Самеда Вургуна. Мужчина, по мнению владельца магазина, вел себя крайне неэтично. Более того, он срывал этикетки с одежды, выставленной на продажу, и пел песни на родном языке. Вскоре за ним по поступившему из магазина звонку пришли сотрудники 22-го отделения полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что Твердсадзе приехал в Баку из Грузии 29 декабря 2016 года. В Грузии Твердсадзе состоял на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере. В связи с душевным расстройством 4 января правоохранители поместили иностранца в бакинский Психоневрологический диспансер номер 2.