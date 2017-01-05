По инициативе Бакинского транспортного агентства на улицах и проспектах столицы будут выделены специальные полосы движения для пассажирских автобусов.

Как сообщает Тренд, целью организации подобных полос является обеспечение безопасности и удобства, регулярных пассажироперевозок, а также стимулирование использования населением общественного транспорта.

Предложение агентства о выделении специальных полос движения для общественного транспорта было признано целесообразным (приемлемым) комиссией Кабинета министров по вопросам безопасности дорожного движения.

Первоначально было дано согласие на выделение специальных полос движения для общественного транспорта с установкой соответствующих дорожных знаков на проспектах Бабека, Ходжалы, Нобеля, Гянджа, улицах М.Усейнова, А.Раджабли, М. Физули (вдоль Зимнего парка), М.Алиева и Ю.Сафарова.