Граждане Азербайджана, предприниматель и его семья находятся в блокаде в украинском городе Красный Луч.

Уроженец Евлахского района Князь Мамедов, 1970 года рождения, сказал АПА, что, несмотря на то, что его сын Джейхун Мамедов достиг призывного возраста и желает служить в армии на родине в Азербайджане, местные военные чиновники не выпускают их из города.

Занимавшийся на протяжении многих лет предпринимательством в Луганске К.Мамедов сказал, что вместе со своими детьми находится в изоляции: «Я уже долгое время один без жены воспитываю двух дочерей и сына. Все мы граждане Азербайджана. Уже год как моего сына призвали в армию. Он хочет служить на родине, но нас не выпускают. Причиной они называют то, что у нас нет паспортов, выданных правительством «ЛНР». Я уже обратился в связи с этим в посольство Азербайджана в Украине. Мне сказали, что нужно прийти в посольство. Если я не могу выехать из города, как я могу прийти в посольство в Киеве? Нам не дают отойти ни на шаг от нашего дома».

Предприниматель сказал, что его семья чувствует себя в опасности и просит помощи у соответствующих органов.

Отметим, город Красный Луч находится на территории, подконтрольной непризнанной «Луганской Народной Республики».