Юлий Гусман дал интервью «Эху Москвы». Минвал приводит его с сокращениями.

― Вы согласны, Юлий Соломонович, что универсал – это человек, который одинаково плохо умеет всё?

― Может быть, кстати, в этой шутке… в этой правде очень близко подлинные смыслы… Дело в том, что на вопрос «Не разбрасываетесь ли вы?» я отвечаю примерно последние 40 лет. И, действительно, это не исповедь, поскольку вы не похожи на священников…, но я скажу, что три дня, например, я выпиливал лобзиком, мне было 9 лет; два дня выжигал – мне купили электрический на день рождения…, я выжигал по шаблонам. Я занимался двенадцатью видами спорта, и ни в одном по-настоящему не преуспел. Хотя у меня было два первых юношеских разряда. Я был чемпионом по фехтованию, «Буревестника» азербайджанского — по настольному теннису. Много лет занимался каратэ, чтобы снимать «Не бойся, я с тобой». Ну, тоже с моей фигурой… мое тело не готово было для спорта.

А потому что, например, система советская была абсолютно наоборот, она была придумана так, что вектор один, а делают другое. Ну, вектор: человек человеку друг, товарищ и брат; бесплатная медицина, бесплатное здравоохранение; дружба народов и так далее. Но, как ни странно, иногда вектор совпадал. В городе Баку, где я жил, действительно, была реальная дружба народов. Это сейчас неприлично об этом говорить, скажем так…

― Почему? Я сам там был раз 12 в Баку, поэтому я знаю. Вот ты из двери в дверь переходишь – там азербайджанец, там русский, тут армянин, там еврей…

― Армянин, лезгин… И вообще, я учился в 160-й школе, одной из лучших школ города. Я туда пешком шел под дождем или снегом, потому что через весь город – 40 минут. И в наших выпускных классах 120 человек было. И на медаль шли 6 человек. Золотые медали получили два человек: Игорь Саркисов и Саша Саакян – два армянина. Вот представьте себе. Хотя бы какие-то квоты, какие-то запреты. Не было этого. И в этом совпадали векторы.