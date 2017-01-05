Рубль увеличивает темпы роста, обновил максимум с июля 2015 года и отвоевал у доллара психологически значимый уровень 60 на фоне роста стоимости нефти выше 56,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.32 мск снижался на 72 копеек — до 59,74 рубля, курс евро — на 64 копеек до 62,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

После взятия рублем отметки 60, доллар резко провалился на срабатывании заказов на продажу (закрытие длинных позиций) и в четверг уже опускался до 59,67 рубля, евро близок к обновлению годового минимума (62,46 рубля) и опускался в четверг до 62,62 рубля.

Нефть марки Brent закрепляется выше отметки 56,5 доллара за баррель.