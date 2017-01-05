Стали известны имена всех потерпевших по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, генерал-майора Натаван Мурветовой, а также других должностных лиц — Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, в обвинительном акте указывается, что бывшие сотрудники ликвидированного МНБ незаконно прослушивали телефоны свыше 160 потерпевших, затем различными незаконными путями присвоили их деньги в крупном размере, драгоценности и имущество.

Помимо этого, обвиняемые в различные времена отводили потерпевших в здание МНБ, где незаконно лишали их свободы.

Следственными материалами установлено, что потерпевшими являются Араз Нармин Эльгюн гызы, Исмаилзаде Мехрибан Низами гызы, Алиев Азер Ага оглу, Керимли Мамед Огтай оглу, Бабаев Рашад Сафар оглу, Мамедова Шейда Мирягуб гызы, Рустамов Тамерлан Хафиз оглу, Гусейнли Нюбар Адалят гызы, Нуриева Нармина Рагим гызы, Гасанов Рауф Гасым оглу.