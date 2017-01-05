В бакинской мечети Тезепир состоялась церемония прощания с Нураной Гасановой, одной из жертв террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь посетителей стамбульского ночного клуба Reina.

Как передает 1news, попрощаться с 28-летней Нураной Гасановой пришли ее родные и близкие, знакомые семьи.

Напомним, что в последние годы Нурана жила в Баку, откуда и прилетела в Стамбул, поэтому турецкие власти вначале приняли ее за гражданку Азербайджана, однако после проверки документов установили, что девушка являлась российской подданной.

По словам друзей, за рубеж Нурана отправилась впервые. Она давно планировала побывать за границей, но все как-то не складывалось. Решение отправиться в Стамбул девушка приняла буквально за пару недель до праздника.

Ведь есть такая примета, как встретишь Новый год, так его и проведешь, а Нурана, у которой после пережитой несчастной любви, наконец-то, стали намечаться новые отношения, мечтала, чтобы 2017 год стал в ее жизни особенным.

— Так как она была гражданкой России, а жила в Баку, то ей оставались только безвизовые страны, — рассказала близкая подруга девушки Светлана. – И ее выбор пал на Турцию. О, господи, лучше бы она туда не поехала! Нурана была очень доброй и жизнерадостной, всегда поддерживала и помогала в трудную минуту. Была Другом с большой буквы. В наше время редко встретишь настоящих и верных друзей, Нурана была одна из таких…

Вечером 30 декабря девушка поднялась на борт самолета до Стамбула в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев. Последняя запись на ее странице в «Фейсбуке» гласит, что она вылетала в замечательном настроении. Спустя сутки пули террориста оборвали ее жизнь…