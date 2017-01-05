Армения стоит за провокациями на линии соприкосновения войск, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел АР Хикмет Гаджиев.

По его словам, Армения продолжает грубо нарушать требования международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, и до сих пор не возвращает тело убитого в результате армянской провокации азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова.

В связи с этим, отметил Гаджиев, МИД Азербайджана совместно с другими соответствующими структурами страны направил соответствующее обращение в международные организации.

Официальный представитель МИД АР подчеркнул, что Армения оставляет без внимания обращения международных организаций о возвращении тела азербайджанского военнослужащего.

«Эта провокация вновь показала, что главная цель режима в Армении — не допустить мирного урегулирования конфликта, нагнетая обстановку», — сказал он. По словам Гаджиева, именно Армения стоит за провокациями на линии соприкосновения войск. Он также отметил, что Армения, пытаясь привлечь к инциденту ОДКБ, ставит под серьезную угрозу региональный мир и безопасность и наносит серьезный урон мирным усилиям Минской группы ОБСЕ

Напомним, что 29 декабря при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.