Завершены работы по восстановлению моста над рекой Зейемчай, соединяющий Шамкирский и Товузский районы, сообщает в четверг в ОАО «Азеравтойол».

Восстановительные работы на мосту, расположенном на 427-ом километре автотрассы Баку-Алят-Газах-госграница Грузии, были осуществлены под контролем руководства ОАО «Азеравтойол» высококачественно и с соблюдением технологической последовательности.

Протяженность, возведенного в 2011 году, трехпролетного моста 96,3 метра, ширина –11,5 метра, высота над руслом реки – 11 метров.

В ходе восстановительных работ на основании действующих строительных норм и правил по обеим сторонам моста были сооружены новые водоочистные сооружения протяженностью 50 и высотой 9 метров, созданы охранные зоны. Для защиты опор моста была возведена специальная железобетонная конструкция длинной 110 и шириной 90 метров.

Мост пришел в аварийное состояние после продолжительных ливневых дождей в Шамкирском районе в июне-июле текущего года.

Мост, построенный над рекой Зейемчай, единственная и не имеющая альтернативы переправа, соединяющая Шамкирский и Товузский районы, где проживает 377 тысяч человек населения.