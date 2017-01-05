Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер прибудет в Баку.

Как сообщает Report, румынский функционер примет участие в международном семинаре IJF для судей и тренеров.

На семинаре, который начнется 6 января, примут участие 370 представителей из 99 стран мира. На двухдневном мероприятии будут участвовать также руководители всех комитетов IJF, официальные лица федераций, президенты федераций Франции, Монголии, Турции и ряда других стран. Целью семинара является теоретическое и практическое информирование участников о новшествах в правилах судейства и соревнований дзюдо.

Семинар во Дворце спорта имени Гейдара Алиева начнется в 09:30.

Мероприятие будет транслироваться по официальному сайту IJF и Федерации дзюдо Азербайджана, а также на канале Youtube.

Отметим, что в рамках визита предусмотрены также официальные встречи Мариуса Визера.