Российский бизнесмен азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов проиграл в суде иск трех турецких компаний.

Как пишет Hürriyet, компании Asya İnşaat A.Ş., Güçlü İnşaat Ltd и Ekodizayn İnşaat Peyzaj Ltd подали судебный иск против отеля Исмаилова Mardan Palace в Анталье. Согласно иску, заказчик задолжал данным компаниям за строительство отеля более 13 миллионов лир. Компании впервые обратились в суд в 2009 году. Однако юристы отеля утверждали, что сумма сильно завышена.

На последнем судебном процессе судья отклонил протест руководства отеля. Решением суда Mardan Palace должен заплатить компаниям в общей сложности 14,7 млн. лир.