«В Азербайджане этой осенью и зимой среди детей распространились простудные заболевания ОРВИ. Наблюдается рост числа людей, больных сезонными заболеваниями. Однако это не носит характер эпидемии. В Азербайджане нет эпидемии гриппа или какой-либо другой болезни».

Об этом АПА сообщил директор Научно-исследовательского института педиатрии, главный педиатр республики Насиб Гулиев.

По его словам, простудные заболевания встречаются в холодные сезоны года, и они связаны с пониженной реакционной способностью человеческого организма в результате охлаждения тела осенью и зимой. Н.Гулиев отметил, что из-за холода в дыхательных путях человека наблюдаются респираторные заболевания: «Заболевания вызывают бактерии и вирусы. Вирусов тысячи, и размножение каждого из них более 100 признаков. Причина роста сезонных заболеваний осенью и зимой связана с тем, что в эти месяцы дети более часто собираются в коллективах. Летом дети находятся на каникулах, поэтому меньше бывают в местах массового скопления людей. С сентября же открываются детские сады, школы, где растет возможность передачи инфекции детьми друг другу. Кроме того, если температура воздуха резко изменяется на 5-10 градусов, тогда детская одежда должна соответствовать этой погоде. Если эти условия не соблюдаются, тогда дети простужаются и начинают болеть».

По словам Н.Гулиева родители должны оберегать детей, в особенности младенцев от холода, в летний сезон дети должны принимать солнечные ванны, бывать на море, употреблять много фруктов-овощей: «Если у детей есть признаки заболевания, то их нельзя отправлять в школу или детский садик. Надо их лечить. Потому что больной ребенок не только подвергается опасности сам, но и заражает других детей».

Н.Гулиев отметил, что если вовремя не лечить эти заболевания, то затем могут возникнуть тяжелые и страшные последствия, такие как гайморит, воспаление легких, пневмония. Главный педиатр сказал, что иногда безответственное отношение к этим заболеваниям может привести к тяжелым поражениям мозга – менингитам: «Взрослые должны знать, как оберегать детей. Главный фактор охраны здоровья детей – это родительская ответственность».