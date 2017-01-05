Специальный штаб, созданный в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», продолжает поиск пропавших нефтяников.

Как сообщили АПА в штабе, согласно разработанному плану операций по поиску и спасению пропавших, в определенных поисково-спасательных секторах продолжаются поисковые работы. Специалисты еще раз проанализировали гидрометеорологическую обстановку в день аварии, а также направление ветра. Продолжается процесс очистки морского дна от обломков обрушившейся эстакады. Учитывая наличие на территории поисков большого количества мелких островов, надводных и подводных помех, принято решение усилить поисково-спасательные операции. В непрекращающихся поисковых работах участвуют суда и другие плавсредства, вертолеты, живая сила и водолазы.

Напомним, что 15 декабря около 05:00 часов утра сильный ветер снес часть эстакады протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного Объединения «Азнефть» в Каспийском море. Эстакада перевернулась вместе с прилегающей к ней площадкой и жилой будкой. Пропавшими без вести считаются 9 человек. Для расследования происшествия создана специальная совместная комиссия.