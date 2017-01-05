В первые месяцы 2017 года ожидается применение централизованной системы продаж Sim-карт операторов мобильной связи.

Об этом сообщил Trend во вторник источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Речь идет о системе, использование которой позволяет идентифицировать абонентов операторов в режиме онлайн. При продаже Sim-карт информация об абоненте будет вноситься в базу данных, как операторов, так и информационно-вычислительного центра Министерства связи и высоких технологий Азербайджана.

По словам собеседника агентства, переговоры, проведенные мобильными операторами (Bakcell, Azercell и Azerfon) дали результаты, и достигнутая договоренность будет закреплена в ближайшее время подписанием контрактов.

В соответствии с решением правительства о внесении изменений в процедуру продаж Sim-карт, их регистрация будет осуществляться в централизованном порядке и по единым для всех операторов правилам, что позволит устранить существующие недостатки в этой сфере и систематизировать продажи.

Главной задачей является унификация абонентской базы операторов в соответствии с индивидуальными идентификационными номерами (FIN), что позволит автоматически получать информацию о том, на чье имя зарегистрирован номер, и расширит перечень оказываемых услуг посредством портала е-правительства. Унификация предусматривает устранение погрешностей, связанных с неполной и ошибочной информацией о гражданах, либо с информацией, не отраженной в реестре, так как имена, фамилии, адреса граждан и другая персональная информация отражены по-разному.