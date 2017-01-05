В одном из армянских вооруженных подразделений, дислоцированных на оккупированных азербайджанских территориях, произошел инцидент.

Как сообщает АПА, в военной части, расположенной на линии фронта, военнослужащего Хайказа Бабаяна, отказавшегося сменить на боевом посту другого солдата, избили командир роты Месроп Ашотян и командир звена обеспечения, прапорщик Масис Саркисян. Рядовому были нанесены тяжкие телесные повреждения.

Избитый Х.Бабаян открыл огонь из автомата и ранил прапорщика М.Саркисяна в ногу. Кроме того, проходящий службу по контракту солдат, имя которого пока не разглашается, получил ранение в живот.

Раненые были доставлены в военный госпиталь в Ханкенди. Отмечается, что состояние прапорщика М.Саркисяна стабильное, другой раненый находится в реанимации.

Согласно информации, командование воинской части, где произошел инцидент, желая скрыть его и избежать ответственности, представило руководству данный факт как несчастный случай. Сейчас соответствующие структуры ведут расследование.