Житель Баку дважды попал на радар с разницей в одну секунду. По этой причине требуют оплатить штраф в двойном размере.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на 138 км дороги Баку-Губа.

Так, нарушив требования 50-й статьи закона «О дорожном движении», житель Баку за рулем автомобиля марки «Subaru-Forester», превысил скорость и попал под радар.

В отношении водителя были составлены два протокола об административных правонарушениях с разницей в 1 секунду и отправлены по месту жительства.

В заявлении Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД) Кямран Алиев сказал, что подобные случаи происходят очень редко и являются технической ошибкой: «В аналогичных случаях один из протоколов должен быть ликвидирован. Для этого водителю следует обратиться либо в Главное управление государственной дорожной полиции, либо направить электронное обращение».