Учредитель и руководитель ООО Met-Ak Керимов Алик Каинбек оглу признан в качестве потерпевшего по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, генерал-майора Натаван Мурветовой, а также других должностных лиц — Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, в своих показаниях следствию А.Керимов указал, что 29-30 сентября 2015 года на его телефон стали поступать звонки с неизвестных номеров.

Он предположил, что эти номера принадлежат сотрудникам МНБ: «У финансового директора компании Фуада Зульфугарова путем угроз в январе того же года были получены деньги в крупном размере. Поэтому я поручил Фуаду Зульфугарову выяснить личность владельца данного номера и их требования посредством сотрудника 4-го Главного управления МНБ Акифа Алиева. Спустя некоторое время Акиф Алиев позвонил Фуаду и сообщил, что данный номер находится в пользовании сотрудника 4-го Главного управления МНБ Н.Алыева. Акиф Алиев также заявил, что Н.Алыев является приближенным начальника Главного управления Субахира Гурбанова, его целью является только сбор денег, и посоветовал не отвечать на его звонки».

По словам А.Керимова, он некоторое время не отвечал на его звонки, однако с номера Н.Алыева начали поступать звонки на телефон его сына Айдына Керимова, поэтому он был вынужден ответить.

Потерпевший отметил, что Н.Алыев потребовал у его сына А.Керимова и Ф.Зульфугарова прийти в МНБ: «Я находился в городе Минеральные Воды в Российской Федерации. 08.10.2015 года мне позвонил Ф.Зульфугаров и сообщил, что автомобиль моего сына найден на дороге Баксол с включенным фарами, а сам он пропал. Я позвонил знакомым в Баку. Через 2-3 часа Фуад перезвонил мне и сказал, что Н.Алыев забрал Айдына в МНБ и держит там. 11 числа я вернулся в Баку. Позвонил Н.Алыеву, который сказал мне прийти на следующий день в МНБ. Я предложил ему отобедать, на что он дал согласие. Мы встретились в ресторане «Нахчыван».

А.Керимов сообщил, что говорил с Н.Алыевым около 3 часов, тот угрожал ему: «Он угрожал моему сыну, Фуаду и поручил приготовить 500 тыс. манатов. Н.Алыев сказал ему, что Эльдар Махмудов сказал, что в одном месте надо брать деньги один раз, как-никак упоминается имя министерства. Я попросил 2 дня отсрочки. На следующий день мы вновь встретились в ресторане «Нахчыван», я сказал, что смог собрать всего 50 тыс. манатов. Н.Алыев позвонил своему начальнику Физули Алиеву и передал телефон мне. Через 15-20 минут Физули Алиев подошел к нашему столу и с легкостью взял у меня 50 тыс. манатов. Затем он дал мне список материалов на сумму 35 тыс. манатов и попросил отправить их на следующий день, сказав, что постарается помочь мне. Через 2-3 часа Н.Алыев позвонил мне и заявил, что они решили вопрос, и спросил, когда я смогу принести 50 тыс. манатов. Я ответил, что смогу отдать деньги 14 числа».

А.Керимов подчеркнул, что 14 октября встретился с Н.Алыевым в кафе «Султан» и передал ему 50 тыс. манатов.