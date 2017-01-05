6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами будет туман. Будет дуть временами усиливающийся юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 9-14° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

6-7 января в некоторых районах усилится юго-западный ветер.