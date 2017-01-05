«В Азербайджане ежегодно в магазинах продают подделок на сумму до 200 миллионов манатов. Как правило, подделывают в основном косметику, духи, затем идет легкая промышленность, далее следуют лекарства и замыкает пятерку алкогольная продукция», — заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Стоит отметить, что в указанную сумму не включены подсчеты по тратам на поддельную алкогольную продукцию, которые также существенны», — сказал Агаев.

По его словам, потребители покупают подделки из-за собственной неграмотности.

«Если бы люди их не покупали, то и не продавались бы они такими объемами. Поддельная алкогольная продукция в основном рассчитана на любителей выпить, ведь, согласитесь, коньяк за 0,58 гяпик не может быть настоящим. Но при этом, его покупают. Хотя, я считаю, что уважающий себя человек не станет покупать некачественную алкогольную продукцию», — отметил он.

Как сказал эксперт, что касается поддельной одежды, то тут уже право выбора каждого человека.

«Я считаю, что не может, например, костюм для взрослого человека стоить 10 манатов, или, юбка — 3 маната. То же самое касается и духов, сегодня продают якобы парфюмерные масла за копейки. Нормальный человек должен понимать, что за такую сумму хорошие духи не купишь», — сказал он.