Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной двусторонний валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, аукцион начался с курса 1.7707 маната за доллар и завершился курсом 1.7742 маната.
Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной двусторонний валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, аукцион начался с курса 1.7707 маната за доллар и завершился курсом 1.7742 маната.
Дата: 2017/01/05 12:19
Раздел: Азербайджан, Экономика
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