Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Айхана Мамедова 1988 года рождения, обвиняемого в ножевом ранении своей жены.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева был оглашен приговор.

Приговором суда А.Мамедов осужден на 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель попросил для А.Мамедова в виде лишения свободы сроком на 15,5 лет.

Отметим, что случай произошел 4 февраля прошлого года на территории Бинагадинского района города Баку. Ранее судимый А.Мамедов 1988 года рождения, проживающий в поселке Бинагади, во дворе своего дома нанес несколько ударов ножом своей жене Гюнай Мамедовой в области головы, груди и спины. Г.Мамедова была госпитализирована в Клинический медицинский центр. Врачам удалось спасти ее жизнь. После этого А.Мамедов был задержан сотрудниками полиции.

По предварительным предположениям, инцидент произошел на почве ревности. Он обвинялся по ст. 29, 120 (попытка умышленного убийства) УК.

Напомним, что А.Мамедов является сыном Севиндж Бабаевой, которая выступала посредником между бывшим ректором Азербайджанского международного университета Эльшадом Абдуллаевым и экс-депутатом Гюляр Ахмедовой. В то время С.Бабаева была объявлена в розыск по линии Интерпол. За время розыска она скончалась в одной из стамбульских госпиталей от сердечного заболевания.