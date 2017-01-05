Как сообщил российскому изданию «Росбалту» источник в правоохранительных органах, оперативники узнали, что Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский) в среде гангстеров объявил, что это по его приказу Ровшана Джаниева отправили на тот свет. Мотивом преступления он назвал месть за убийство в Москве близкого друга, авторитетного бизнесмена Джамбулата Шамиль-оглы.

В ходе расследования расстрела Джамбулата Шамиль-оглы было установлено, что в нем были задействованы два киллера, являвшихся боевиками из группировки «вора в законе» Джаниева. Также выяснилось, что и «отмашку» на расправу с Джамбулатом дал лично Ровшан Лянкоранский, конфликтовавший с Шамиль-Оглы.

Напомним, в ночь на 18 августа 2016 года Джаниев встречался в ресторане одного из стамбульских отелей с членами своей бригады. Когда он стал отъезжать от здания на внедорожнике, машину изрешетили киллеры. Были убиты сам «вор в законе» и его одноклассник, выполнявший функции водителя.