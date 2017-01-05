Малолетний житель Гусарского района скончался по дороге в столичную больницу.

Как передает Репорт, житель села Ширвановка Гусарского района, Фаттахов Рахид Равид оглу 2014 года рождения был направлен из Гусарской ЦРБ в одну из больниц в Баку, однако скончался по дороге на территории Сиязанского района.

По словам близких скончавшегося ребенка, врачи в Гусарах не смогли поставить ему точный диагноз, а в новогодние праздники многих врачей не было на работе. В связи с эти состояние ребенка ухудшилось.

По факту правоохранительные органы проводят расследование.