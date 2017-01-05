Федерация шахмат Турции (TSF) сделала заявление, согласно которому начала судебное разбирательство в отношении турецкого телепроповедника Ахмета Махмута Унлю, пишет Newsturk. Ранее известный в Турции мусульманский телепроповедник Ахмет Ходжа (Cübbeli Ahmet Hoca) в одной из своих проповедей высказался относительно игры в шахматы.

«Шахматы хуже, чем азартные игры или употребление в пищу свинины … Люди, которые играют в шахматы, более склонны ко лжи, чем другие … Люди, которые играют в шахматы, прокляты … Вы должны считать свои четки вместо того, чтобы играть в игры, наподобие этой», — заявил Ахмет Ходжа, вызвав негодование не только Федерации шахмат, но и общественности.