Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает повышения учетной ставки в 2017 году.

В целом, в 2016 году учетная ставка в Азербайджане повышалась 4 раза. В последний раз учетная ставка повышалась 14 сентября 2016 года – с 9,5% до 15%.

«В 2017 году при необходимости и с целью стерилизации денежной массы повышение учетной ставки будет оставаться в центре внимания Центробанка», — сообщили агентству «Интерфакс» в ЦБА.

В целом, в текущем году инструменты денежной политики Центробанка будут направлены на достижение монетарных целей.

«В 2017 году Центробанк планирует широко использовать инструменты привлечения кратковременных ресурсов для управления краткосрочной ликвидностью банков. «В текущем году банк также продолжит проведение активных операций на открытом рынке. Эти операции будут включать депозитные аукционы и размещение краткосрочных нот ЦБА», — подчеркнули в банке.

Центробанк в 2017 году планирует применять режим среднемесячных нормативов обязательного резервирования, что позволит банкам гибко управлять ликвидностью.