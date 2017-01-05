Компания Trump Organization официально прекратила участие в проекте строительства небоскреба Trump Tower в грузинском городе Батуми общей стоимостью $250 млн. Завершать проект самостоятельно будет теперь уже бывший партнер избранного президента США Дональда Трампа — группа Silk Road («Шелковый путь»).

Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg.

Оно ссылается на заявление, полученное от Silk Road. В нем говорится о принятом решении «официально прекратить совместную реализацию проекта Trump Tower в Батуми». Silk Road берется самостоятельно завершить строительство 47-этажного жилого комплекса, о планах возведения которого было объявлено в 2012 году.

Как сообщал ранее ТАСС, Trump Organization отказалась от участия в проектах по строительству отелей не только в Грузии, но и в Азербайджане во избежание возможного конфликта коммерческих и государственных интересов избранного президента США. По сведениям агентства Associated Press (АР), партнерами Trump Organization в обоих проектах выступали лица или компании, так или иначе связанные с властями двух указанных стран.

Юристы миллиардера заявили АР, что решение компании отказаться от данных проектов продиктовано тем, что другие их участники не смогли соблюсти все условия сделок.