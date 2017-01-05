Улучшение двусторонних российско-американских отношений имеет критическую значимость для обеспечения стабильности в масштабах всего мира.

Как передает ТАСС, об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

Он подтвердил, что выступает за преодоление нынешнего периода резкой напряженности в отношениях России и США. При этом Бреннан сигнализировал о том, что, по его мнению, говорить о начале новой холодной войны оснований нет.

«Я, разумеется, надеюсь, что нет», — ответил руководитель ключевого американского разведывательного ведомства, когда в интервью с ним ведущая телекомпании PBS Джуди Вудрафф спросила, идет ли речь о новой холодной войне между Западом и Россией.

«И я, разумеется, надеюсь, глядя на следующие несколько лет, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся, поскольку для глобальной стабильности критически важно, чтобы отношения между США и Россией были лучше. И поэтому я это полностью поддерживаю», — подчеркнул Бреннан.

Приход к власти в США новой администрации во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, возможно, действительно даст шанс на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, заявил Бреннан.

Как он подчеркнул, нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Вашингтон не означает, что «мы — Соединенные Штаты и Россия — не можем найти пути для того, чтобы работать вместе». «Критически важно, чтобы мы (Россия и США) это делали», то есть сотрудничали, отметил Бреннан. «И, может быть, теперь, с новой администрацией (США) для этого будут благоприятные возможности; я, безусловно, на это надеюсь», — заявил в интервью телекомпании Пи-би-эс руководитель ключевого американского разведывательного ведомства.