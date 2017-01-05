Жители одного из районов Стамбула избили гражданина Туркмении, показавшегося им похожим на террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек в ночном клубе; в итоге выяснилось, что они ошиблись, но неудачливого туриста все же депортируют из Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Dogan.

По данным агентства, жители района Пендик задержали некоего гражданина Туркмении К. М., приняв его за террориста, напавшего на клуб Reina в новогоднюю ночь. Турист попытался бежать, однако его поймали и избили граждане.

Изрядно потрепанного туриста доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он не является тем самым террористам. В местном управлении по делам иностранцев выяснилось, что виза неудачливого гражданина просрочена, и было принято решение о скорой его депортации.