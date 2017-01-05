До конца 2020 года Всемирный банк планирует помочь улучшить условия жизни 371 тысячи вынужденных переселенцев и беженцев Азербайджана, следует из отчета банка.

Как передает Тренд, на 15 октября 2016 года банк уже помог 239 997 вынужденным переселенцам и беженцам.

В рамках проекта ВБ уже выделил кредиты на реализацию 307 микропроектов. Всего до 2020 года на эти цели планируется выделить 15 миллионов долларов. Такие микропроекты нацелены на улучшение доступа вынужденных переселенцев к электричеству, питьевой воде, канализации и социальной инфраструктуре.

Банк помог улучшить экономическую самостоятельность 1,65 тысяч молодых людей, которые получили профессиональную подготовку и оборудование, многие из них также трудоустроились. Всего же в рамках проекта работу смогли найти 6,134 тысяч человек, конечной же целью проекта является трудоустройство 9,6 тысяч человек.

На сегодня ВБ закончил выделение средств (50 миллионов долларов) в рамках основного проекта по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев. В настоящее время также предоставлено 2,17 миллиона долларов, в рамках проекта ВБ по дополнительному финансированию, предусматривающего выделение 66,7 миллиона долларов.

Нынешний проект является третьим из реализуемых ВБ в Азербайджане начинаний в области улучшения благосостояния вынужденных переселенцев (IDP Living Standards and Livelihoods). Проект был одобрен Советом директоров банка в октябре 2011 года. Общая стоимость проекта составила 78,53 миллиона долларов, включая 28,53 миллиона долларов, которые выделило правительство. В середине 2016 года ВБ выделил дополнительное финансирование для проекта на сумму в 66,7 миллиона долларов. Всего с 2001 года ВБ выделил 153,2 миллиона долларов и помог улучшить условия жизни и повысить доходы более 500 тысяч вынужденных переселенцев в Азербайджане.

Азербайджан присоединился к ВБ в 1992 году