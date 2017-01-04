Отмена реформы здравоохранения в США грозит хаосом.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента США Барака Обамы Джош Эрнест.

«Люди, которые отменят Obamacare, возьмут на себя ответственность за последующий хаос. Отмена Obamacare будет иметь разрушительные последствия для людей по всей стране. Демократы это не поддерживают и не должны поддерживать», заявил Эрнест.

По словам представителя Белого дома, отмена реформы будет иметь чувствительные, последствия, 22 миллиона человек потеряют доступ к медицинской страховке.

Напомним, что будущий вице-президент Майк Пенс заявил сегодня, что первым Дональда Трампа на посту президента США станет отмена Obamacare.