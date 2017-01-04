Министр Турции по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик обвинил европейские страны в двойных стандартах в отношении террористических организаций, передает агентство Anadolu.

«В Анкаре удовлетворены тем, что в ответ на теракты в Турции на зданиях госструктур стран Европы вывешиваются флаги Турции. Однако, есть один спорный момент: Эти флаги вывешиваются, если теракты совершает ИГ, но не РПК»,- сказал турецкий министр перед встречей с государственным министром Великобритании Аланом Дунканом.

Напомнив о теракте, совершенном в новогоднюю ночь в Стамбуле, Челик указал на важность борьбы с терроризмом.

Министр привлек внимание к тому, что глобальный терроризм угрожает всем странам, всем демократическим сообществам, общим ценностям человечества. «Не проявив решимости к борьбе с терроризмом, нельзя защитить демократические ценности. Хочу напомнить союзникам и друзьям Турции, что уровень защиты демократии и демократических ценностей измеряется приверженностью борьбе с терроризмом»,- подчеркнул он.

Министр Турции по делам ЕС также подчеркнул важность принципов в борьбе с терроризмом. «Турция не откажется от борьбы с терроризмом, демократических ценностей, а также идеалов правового и светского государства»,- сказал Челик.

Он акцентировал внимание на том, что Турция является сильным европейским государством, даже не являясь членом ЕС. «К примеру, выход Великобритании из ЕС не означает, что эта страна отделяется от Европы. Великобритания всегда была сильным европейским государством. В предстоящий период Анкара и Лондон продолжат работать над вопросами, касающимися будущего Европы, и расширят сферы сотрудничества. Процесс обновления соглашения о таможенном союзе между Турцией и ЕС и выход Великобритании из ЕС будут протекать одновременно.

Следовательно, новые торговые соглашения будут прорабатываться одновременно. Это очень важно для будущего Европы»,- считает Челик.