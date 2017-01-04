Первым действием избранного президента США Дональда Трампа в Белом доме станет отмена реформы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare.

Как передает РИА Новости, об этом заявил избранный вице-президент Майк Пенс.

По словам избранного вице-президента, после отмены необходим «упорядоченный» переход к лучшей системе здравоохранения. Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку, которая в США является самой дорогой в мире.

Инаугурация избранного президента США Трампа состоится 20 января.