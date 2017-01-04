ва человека получили ранения в результате стрельбы у ресторана в Стамбуле. Об этом сообщает в среду, 4 января, турецкий телеканал CNN Turk.

Инцидент произошел в районе Фатих около 17:30 по местному времени. По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по припаркованному у заведению автомобилю. Ранения получили два человека, сидевших в машине, в том числе хозяин ресторана Осман Йылмаз, а также сотрудник расположенного неподалеку частного университета, состояние которого оценивается как тяжелое.

Инцидент, как отмечает издание Hurriyet, вероятнее всего, носил криминальный характер. По информации телеканала Haberturk, в нападении участвовали два человека.

Оба пострадавших госпитализированы, на месте происшествия работает полиция, информирует Лента.ру.

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По информации телеканала Al Arabiya, стрельба произошла в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих. По предварительной информации, несколько человек получили ранения. Их число сейчас уточняется.

При этом сообщается, что произошедшее не являлось терактом.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Детали инцидента выясняются.