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Как передает Вести.аз, житель села Гюлалан Мансур Джамалов по неосторожности ранил себя в ногу из охотничьего ружья.
Пострадавший был госпитализирован.
Дата: 2017/01/04 22:44
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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