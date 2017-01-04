В Хачмазе зарегистрирован инцидент с применением оружия.

Как передает Вести.аз, житель села Гюлалан Мансур Джамалов по неосторожности ранил себя в ногу из охотничьего ружья.

Пострадавший был госпитализирован.

Полицейские изъяли с места происшествия ружье «ИЖ-16».