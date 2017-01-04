В столице Хорватии — Загребе — вандалы повредили памятник Юрию Гагарину. Монумент в честь первого космонавта планеты совсем новый: его установили всего около трех месяцев назад, передает «Россия 24».

Опален мрамор постамента, повреждена надпись, сообщил начальник консульского отдела посольства России в Хорватии Владимир Полянин.

По его словам, судя по всему, это была хулиганская выходка, которая произошла в первые дни нового года.

Памятник Юрию Гагарину был открыт в центре Загреба в октябре 2016 года. Его открытие было приурочено к 55-й годовщине первого полета человека в космос 12 апреля 1961 года.

Тогда в торжественной церемонии открытия монумента в парке «Стара Трешневка» приняли участие посол России в Хорватии Анвар Азимов и мэр Загреба Милан Бандич, передает ТАСС. И он высоко оценил открытие памятников великим русских деятелям в хорватской столице.