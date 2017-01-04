Cреди 40 человек, задержанных по делу о теракте в Стамбуле, есть в том числе и граждане России. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Как передает Лента.ру, задержанные в провинции Измир — девять мужчин двадцать детей и одиннадцать женщин. Среди них — выходцы из Дагестана и стран Средней Азии, точное число тех и других неизвестно. Ранее сообщалось, что там же были задержаны члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья.

По данным турецкого государственного телеканала TRT World, подозреваемым в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina является 28-летний Яхья Машрапов. В эфире канала была продемонстрирована фотография киргизского загранпаспорта на его имя. Официального подтверждения данной информации пока нет, сам он отверг обвинения. Власти Киргизии заявили, что проверят эти сообщения.

Подозреваемый в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают искать его. Спецоперация по его поимке, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.