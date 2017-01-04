В Баку в ИВС произошел пожар, осужденные эвакуированы.

Как передает Вести.аз , пожар произошел в ИВС для несовершеннолетних в Хатаинском районе на улице Натига Алиева 15.

По сообщению, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите в подвале учреждения. По сообщению, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите в подвале учреждения.

Пожар в настоящее время потушен.