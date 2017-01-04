Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал причину аварии пассажирского поезда в Бруклине, районе Нью-Йорка. Об этом он написал в твиттере. «Поезд [компании] Long Island Rail Road должен был остановиться у буфера, но не сделал этого. Рад сообщить, что никто не погиб; самой серьезной травмой стал перелом ноги», — написал Куомо. NBC сообщает, что при сходе поезда с рельсов пострадали, по последним данным, 103 человека. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, информирует Газета.ру. ***

Несколько пассажиров пожаловались на травмы в области шеи и спины, некоторых эвакуировали на носилках.

В Бруклине при сходе поезда с рельсов пострадало 76 человек, сообщает NBC. По предварительной информации, пассажиры получили травмы, не угрожающие жизни. Несколько человек пожаловались на травмы шеи и спины. Некоторых пришлось эвакуировать на носилках, другие сидели снаружи состава, прикладывая к головам пакеты со льдом. В соцсетях распространены снимки, где состав наклонён, а платформа задымлена. В самом железнодорожном составе сильно повреждены сиденья, огнетушители разбросаны по полу. ***

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка, в результате чего пострадали по меньшей мере 37 человек.

Как передает RT, из-за аварии поезд накренился.

Компания Long Island Rail Road, на железнодорожных путях которой произошел инцидент, предупредила о возможных задержках поездов в связи с инцидентом.

В настоящий момент устанавливаются причины аварии.