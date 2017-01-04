Иран допустил более 20 иностранных компаний, в том числе российский «Газпром», к участию в раунде тендеров по нефтегазовым проектам, передает ТАСС .

В числе допущенных компаний: французская корпорация Total, англо-голландская Shell, итальянская Eni, CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация), малайзийская Petronas и другие.

Как сообщает компания, договоры будут заключены по новому формату — совместные предприятия будут работать на условиях раздела продукции (раньше они заключались на условиях buy back — возврата инвестиций).