Вопрос внесения изменений в конституцию Турции все еще стоит в повестке дня.

Как сообщает TRT Haber, об этом сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, во внесении изменений в конституцию страны есть необходимость: «Некоторые говорят, зачем необходимы эти изменения, зачем вы так за них радеете, в то время, когда в стране происходит теракт. Все это ловушка. Самой большой необходимостью сегодня являются изменения в конституцию. Если во время событий 15 июля была бы слабая власть, во что бы превратилась эта страна?! Были бы новые перевороты, страна откатилась бы на несколько лет назад».

Как передает Репорт, по словам Б.Йылдырыма, окружение Турции сегодня напоминает «огненное кольцо». Он отметил, что Турция старается «потушить вокруг себя огонь и остаться при этом на ногах»: «Для этого надо иметь сильное правительство. Новая конституция позволит это сделать».