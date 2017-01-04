За последние 5 лет новорожденных девочек в Азербайджане часто называли именами, в которых упоминаются названия цветов.

Как сообщили Report из министерства юстиции, в основном это имена Наргиз и Лала.

За 2016 год 445 девочек назвали Наргиз. В целом, за последние 5 лет это имя дали 2 591 малышке.

За пять лет именем Лала назвали 1 782-х девочек (в прошлом году 270), а 300 (в 2016 году – 44) — Ясемен.

В то же время, за последние 5 лет 425 малышек назвали Чичек, 212 – Банучичек, 185 – Бановша, 86 – Гюльбахар, 75 – Гызылгюль, 46 – Гаранфиль.

Кроме того, широко распространены такие имена, как Лалезер, Лалезар, Лалаханум, Лаленур, Лалехатун, Лалегюль, Лала Джоя, Наргизхатун, Наргизбану, Наргиззахра, Наргизханум, Наргиза, Бановшаханум, Гюльшахназ, Гюльшах.