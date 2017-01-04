Сегодня в Турции заместитель председателя партии МНР Атилла Кая подал в отставку.

Как сообщает АПА со ссылкой на Hürriyet, в своем письменном обращении А.Кая отметил, что принял такое решение после заявления председателя МНР Девлета Бахчели о том, что он проголосует за изменения в Конституцию, предусматривающие переход страны на президентскую форму правления.

Он подчеркнул, что является противником этого и не может быть двуличным.

Отметим, депутат А.Кая продолжит свою деятельность как член партии. А.Кая был одним из наиболее доверенных лиц Д.Бахчели.