Известная певица Земфира – человек с очень сильной, огненной энергетикой, которая лучше всего проявляется на сцене.

Благодаря этому она завоевала любовь публики. Земфира – творческий человек и именно через свое творчество предпочитает открываться миру, хотя в личной жизни ее можно назвать замкнутой. Об этом рассказала ясновидящая Галина Янко изданию dni.ru.

Как говорит ясновидящая, творчество, построение карьеры и самосовершенствование занимают все мысли певицы.

Поэтому она смогла добиться признания публики, но до сих пор не создала семью. По словам ясновидящей, Земфира очень хочет и умеет любить и в прошлом она уже испытывала это чувство, однако ей мешает то, что у нее очень высокие требования к человеку, который будет находиться рядом с ней.

Как отметила Галина Янко, певица будет постоянно расширять свое влияние на музыкальном Олимпе, однако в ее жизни наступит период, когда она не будет выходить на сцену. Это произойдет, когда Земфире будет 47 лет, но затем, через два-три года, она снова заявит о себе.

Далее Земфира будет то уходить в тень, то вновь выходить на сцену. В какой-то момент она захочет уехать жить за границу и приобретет там жилье, в котором будет проводить большую часть времени.

При этом ясновидящая предостерегла певицу от пластических операций: хирургическое вмешательство может повлечь за собой нежелательные последствия для здоровья.

По мнению ясновидящей, в личной жизни Земфиры ничего не изменится, поэтому, возможно, она всю жизнь проживет одна. Причем Янко добавила: если у нее появятся серьезные отношения, то они продлятся всю жизнь.