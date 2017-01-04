В Азербайджане еще один человек отравился угарным газом.
Как сообщает АПА , 3 января уроженка Нефтчалинского района Сяма Зейналлы отравилась угарным газом в арендуемой ею квартире в Насиминском районе Баку.
В Азербайджане еще один человек отравился угарным газом.
Как сообщает АПА , 3 января уроженка Нефтчалинского района Сяма Зейналлы отравилась угарным газом в арендуемой ею квартире в Насиминском районе Баку.
Дата: 2017/01/04 16:02
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
117
За последние 5 лет новорожденных девочек в Азербайджане часто называли именами, в которых упоминаются названия цветов.
Определена дата проведения четвертого тура чемпионата Азербайджана по боулингу В Бакинском развлекательном центре 15 января пройдет четвертый тур
Сегодня скончался известный журналист Намиг Ибрагимов
В Лянкяране задержан человек, который 4 года назад убил свою сестру.
В прошлом году Грузию посетили 1 523 075 граждан Азербайджана.
В бакинской квартире произошел пожар.
Скончался бывший посол Азербайджана в Иране, доктор филологических наук, профессор Алияр Сафарли.
По сравнению с концом прошлого года стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке упала
В Баку в отношении 48-летнего мужчины совершено мошенничество на 90 тыс. долларов.