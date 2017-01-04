В декабре прошлого года в Беларуси открыли новое месторождение нефти. Об этом говорится в заявлении нефтегазодобывающего объединения страны Белоруснефть, которое было опубликовано на сайте компании во вторник, 3 января, передает портал Корреспондент.

«Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. И получило название Угольское. Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе», – говорится в сообщении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти.