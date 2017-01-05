Астрономы считают, что странные сигналы, которые регистрируются уже около десяти лет, возникают не в нашей галактике, передает РИА Новости.

Впервые странные вспышки радиоизлучения были зафиксированы в 2007 году, с тех пор они были замечены еще девять раз. Ученые сравнили вспышки и пришли к выводу, что они могут быть искусственного происхождения. Но недавно было установлено, что одна из таких вспышек пришла в нашу галактику из другой, расположенной в шести миллиардах световых лет от Млечного Пути. Тогда ученые предположили, что источником всплеска является слияние нейтронных звезд. Но потом вспышки повторялись, что не соответствует такому предположению.

Но ученым удалось довольно детально изучить одну из таких вспышек. Она исходила из созвездия Возничего, но источник находится в тусклой галактике, которая очень удалена от Земли и невидима для нас. Причем, эта галактика постоянно порождает вспышки. Их источником является некий объект в центре галактики, скорее всего, черная дыра.