Wikileaks пообещала $20 тыс. за данные о пропавших из управления национальных архивов США документах по переписке Хиллари Клинтон. Об этом сообщается в твиттере Wikileaks.

Также аккаунт ретвитнул информацию от ноября, где сообщалось о пропаже жесткого диска с информацией об электронной переписке Клинтон.

«Диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, предположительно, был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов», — информирует Газета.ру.