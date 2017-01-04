Друг бойца ММА Расула Мирзаева Аниуар Чеченов рассказал о состоянии его здоровья, а также сообщил некоторые подробности произошедшего.

Как отметил Чеченов, состояние бойца ухудшилось, и он вынужден оставаться в больнице. Когда же Мирзаев сможет покинуть медучреждение, Черенов не знает. Поэтому говорить о возвращении бойца к соревнованиям еще слишком рано.

Как передает Информинг, по словам Чеченова, Мирзаев позвонил ему сразу после нападения. Чеченов сразу же поехал к другу. Прибыл он к нему уже после того, как там появились медики. Как отметил Аниуар Чеченов, некоторые СМИ записали его в подозреваемые в совершении нападения из-за того, что он попал в объективы видеокамер наблюдения.

Напомним, в ночь на 31 декабря на бойца ММА Расула Мирзаева было совершено нападение. Преступники проникли к нему в квартиру и избили его. Нападавшие попытались задушить бойца цепью, но он оказал сопротивление. Злоумышленники выстрелили в Мирзаева несколько раз из травматического пистолета. Пистолет и цепь они оставили квартире Мирзаева. Также они похитили деньги и драгоценности, которые находились в квартире. По факту произошедшего было возбуждено 2 уголовные дела.

Друзья Мирзаева считают, что причиной нападения на него стал инцидент в одном из московских клубов. Они рассказали, что Мирзаев ранее заступился за ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова.

Так, 16 декабря Мирзаев встретился с Артемов Лобовым, спарринг-партнером Конора Макгрегора, отправился в ночной клуб. Там у Лобова начался конфликт с нетрезвым дагестанцем, которого возмутило нежелание Макгрегора биться с Хабибом Нурмагомедовым.

Мирзаев конфликт уладил, но уже спустя полчаса конфликт возобновился у стен клуба. Охрана заведения вступила на стороне Мирзаева и Лобова. Но дагестанцы решили, что их земляк виновен в разгоревшемся противостоянии с охраной и решили выследить его, чтобы наказать.

Около 10 дней они выслеживали Мирзаева. Помогла найти бойца его близкая подруга. Она и впустил преступников в квартиру бойца за вознаграждение.