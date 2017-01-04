«Вполне естественно, что такая подача информации вызвала панику в обществе»

Вот уже несколько дней в социальных сетях «гуляет» информация о том, что в Баку проник боевик из Сирии.

Доказательством этому являются фотографии этого самого «боевика», расклеенные в общественных местах города Баку. Тех, кто увидит парня на улицах города, просят обратиться в правоохранительные органы по указанным номерам.

Вполне естественно, что такая подача информации вызвала панику в обществе, в свете последних событий в братской Турции. Но напрасно.

Как сообщил Вести.аз руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Садиг Гезалов, в Баку ищут не сирийского боевика, а гражданина Узбекистана Ахмеджанова Магоммеджана.

«Он родился 26 августа 1992 года в Ташкентской провинции Узбекистана. С июня 2016 года считается без вести пропавшим. Наши коллеги из Узбекистана попросили нас помочь в его поисках, поэтому его фотографии распространены по городу», — сообщил С.Гезалов.